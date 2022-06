12 dingen die je moet vermijden bij het inrichten van je woning

Sommige decoratieve trends raken snel uit de mode terwijl andere juist lang meegaan. Maar wat zeker is, is dat er bepaalde decoraties en stijlen zijn die vele decennia meegaan en daarom een must-have zijn voor in je huis. Het is dus belangrijk om bij sommige dingen even stil te staan voordat je iets koopt of overgaat tot een herinrichting van je huis. Maar wat zijn die dingen waar je niet zo snel bij nadenkt. Vandaag zetten we ze even voor je op een rij. Dus ga je binnenkort een ruimte herinrichten (of je hele huis) lees dan even mee!