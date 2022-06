Op naar 2016 met een interieur vol kleur

De subtiele variant van harde, contrasterende elementen is het kleurverloop. Eveneens bekend onder de naam gradiënt. Een trend die inmiddels via vele wegen naar buiten treedt. Van kledingstukken tot in haarverf en van grafische lay-out tot aan lampenkap. Maar ook in groter formaat kent kleurverloop haar toepassingen in het interieur. Veelal gezien als print op behang of verftechniek voor muren met een zachte look. Nog zachter van uitstraling wordt de trend indien het wollige, hoogpolige tapijt ermee gekleurd wordt. Goed passend binnen de interieurtrend van comfort, omhelzing en koestering in 2016. Helemaal on trend mag de goudachtige geeltint uiteraard niet ontbreken in dit fijne vloerkleed.