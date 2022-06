Droomhuis waar je spontaan verliefd op wordt

Kubistische huizen kunnen als het ultieme voorbeeld van een moderne woning worden gezien. De rechte en vierkante vormen zijn aan de ene kant erg praktisch maar kunnen ook heel veel allure en uitstraling aan een woning geven. De combinatie van zwart en wit zie je daarnaast ook vaak bij deze bouwwijze terugkomen. In dit project in het Engelse Hertfordshire is dat ook het geval. De uitwerking van de vormen en kleuren is fantastisch en we mogen hier ook gerust van een kubistisch droomhuis spreken. Benieuwd hoe dat alles er in het echt uit is komen te zien? Kijk mee hoe architecten op een prachtige wijze invulling aan het kubisme hebben gegeven.