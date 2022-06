Een moderne loft met een cool en hip randje

Een van de belangrijkste aspecten in deze ruimte is toch wel het natuurlijke licht. Deze lichtbron is onmisbaar als het aankomt op het creëren van een excellente ruimte waarin we ons fijn voelen. Daglicht is een basisbehoefte, dus was er in het design van deze loft alle aandacht voor. Om de ruimte persoonlijk te maken zijn er allerlei accessoires en persoonlijke spullen in de kasten en nissen geplaatst. Deze hebben zowel een praktisch als esthetisch doel. De vorm van de nissen naast de trap past mooi bij de vorm van de ramen (driehoek tegen over vierkant) een schitterend gezicht! Dit ontwerp is basaal, maar daardoor zeer effectief.