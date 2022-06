Voor en Na: een leeg appartement schitterend aangekleed

Als je een leeg appartement ziet, vraag jij je dan ook altijd af hoe dat op leuke wijze aangekleed kan worden? Je bent niet de enige! Want het jeukt ons op de redactie ook altijd in de handen om druk in de weer te gaan bij het zien van zulke beelden. In het geval van dit kleine fraaie Italiaanse appartement is architect Sonia Santirocco aan de slag gegaan om de kale boel eens lekker op te frissen en in te richten. We laten je zowel de oude als de nieuwe situatie zien en geven jou daarbij uiteraard de kans om ook zelf ook de inrichting na te denken.