Jarentwintigwoning met een prachtige uitbouw

Wie zou er niet graag ontspannen in een badkamer als deze? De lichtval is prachtig en het interieur oogt rustig. Een avondje doorbrengen in dit luxe bad is toch geen straf! Om de nodige visuele rust in de kamer te kunnen creëren is er gekozen voor een een ingetogen kleurenschema met veel wit en grijs, daarbij is het ontwerp strak en minimalistisch, waardoor ook dit voor een relaxte vibe zorgt. De stenen vloer en wanden zijn ook zeer praktisch, want eenvoudig schoon te houden. Een schilderij boven het bad met een nautisch thema zorgt voor de finishing touch! Dit is nu echt een badkamer om van te houden!

Een betere wereld begint bij jezelf, vind inspiratie in dit ecologische huis.