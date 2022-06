Koloniale stijl in een modern jasje − een bijzondere combinatie

Een eerste blik in de woonkamer van dit huis levert een heel prikkelend beeld op. Het interieur brengt je ook een beetje in verwarring. Niet in de laatste plaats komt dat doordat er voor gekozen is heel veel verschillende spullen in de woonkamer te plaatsen. De licht kleuren houden het beeld echter rustig genoeg. Die kleuren zelf zorgen, in combinatie met de bank, voor een moderne uitstraling terwijl heel veel koloniale accessoires hun best doen om het tegendeel te bewijzen.