Strak en modern in een landelijke omgeving..

Naast een groot balkon en een klein terras achter het huis is ook onder de leefruimtes een mooie veranda gecreëerd. Ook hier zien we de koloniale elementen weer terug komen. Van alle buitenruimtes is dit de meest ‘relaxte’. Bijkomend voordeel is dat je hier ook tijdens een flinke regenbui het lekker droog houdt. De natuurlijke begroeiing op de heuvel versterkt het landelijke effect van deze locatie en doet verlangen naar een heerlijke Mediterraanse vakantie.

Woningen in of op de heuvels in Zuid-Europa zorgen voor prachtige stukjes architectuur. Dit voorbeeld van zo’n woning moet je ook zeker niet missen.