Hoe een serre het verschil kan maken

Het is een recente favoriet van ons. Slimme verbouwingen waarbij zowel esthetiek, woonruimte als indeling gezamenlijk aangepakt en verbeterd wordt. In deze fotoserie gaan we kijken naar een project uitgevoerd door de architecten van TIEN+. Zij staan voor architectuur met een plus. Zij pogen tot tijdloze ontwerpen te komen, daarbij rekening houdend met de omgeving. Gebouw, interieur en omgeving krijgen een integrale aanpak. In de fotoserie hieronder laten we jullie zien hoe TIEN+ een woonhuis in Delft verbouwde.