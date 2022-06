Een tweede leven voor een prachtige, oude boerderij

Een close-up opname van de achterkant van het huis laat je pas goed zien met hoeveel oog voor detail er hier gewerkt is. Uiteraard hier ook weer openslaande deuren. Maar ook een van de originele deuren is bewaard gebleven. De lichtblauwe kleur van deze deur geeft een extra romantisch tintje aan de achtergevel. Het motief in de dakpannen is een kleine artistieke toevoeging op het verder zo functionele uiterlijk van de voormalige boerderij. En heel verdekt opgesteld is er een mooi overdekt terras. Ideaal om ook in de Engelse regen van de buitenlucht te kunnen genieten. Wat wel direct opvalt, is de inpandige serre.