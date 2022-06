Een klassiek stadspaleisje met een moderne twist

Deze werkkamer is in dezelfde klassieke stijl als de woonkamer ingericht. Het enige verschil is dat er hier meer gebruik gemaakt is van hout. Deze klassieke boekenkasten doen liefhebbers van een eigen bibliotheek in huis watertanden! Naast werken aan een bureau kan er hier ook comfortabel overlegd worden in de prachtige fauteuils. Of men trekt zich hier terug voor een persoonlijk gesprek. Een glaasje sherry op tafel en het Britse gevoel is hier helemaal compleet.