7 eenvoudige tips voor een stressvrije omgeving in huis

Misschien wel de belangrijkste factor in het reduceren van spanningen: gun jezelf je dagelijkse ontspanning of meditatiesessie. Doe je aan yoga? Richt dan een ruimte in met een yogamat, een goede geluidsinstallatie en andere dingen die je daarbij nodig hebt. Zorg ervoor dat je voldoende bewegingsruimte hebt. Bouw minimaal een uurtje per dag voor jezelf in waarin je ook alleen tijd aan jezelf besteedt. Neem een warm en ontspannend bad, lees een goed boek of kijk een komische film. Doe je dit dagelijks, zul je al snel merken hoeveel positieve energie dit oplevert. Eet daarnaast gezond en drink voldoende, maar beperk je dagelijkse inname van cafeïne en alcohol. Neem ook tijd voor lichaamsbeweging. Ben je geen sportfanaat? Een wandeling of fietstocht door het bos of langs het strand volstaat ook. Voldoende beweging maakt je hoofd als het ware leeg en zorgt voor een betere nachtrust en meer positieve energie.