Zeesculpturen voor een meditatieve sfeer

We nemen je mee naar de onderwaterwereld, of iets wat daar op lijkt, om daar bijzondere zeesculpturen te zien. De Franse kunstenaar Mhaize maakt werken waaruit een grote inventiviteit, nieuwsgierige uitstraling en wat je noemt een wetenschappelijke nauwkeurigheid spreekt. De werken associeren we direct met en onafhankelijke geest! In deze sculpturen komen vele contrasten naar vormen, zoals licht/donker, ongeordende en regelmatige vormen. Dit zorgt voor een meditatieve sfeer. Na altijd in het figuratieve idioom te hebben gewerkt was het tijd voor wat anders, dit andere is deze bijzondere collectie sculpturen geworden. We zien in haar werk het archaïche spel van vorm en licht, die als reusachtige gebouwen (op miconiveau natuurlijk) naar de hemel rijzen, om vervolgens te eindigen in sprekende texturen. Het werk is in essentie een handgemaakt vorm in het medium van de keramiek, maar de vormen staan ondanks deze artificiële roots toch in de natuurlijke dimensie. In dit artikel hebben we een aantal mooi werken van Mhaize voor je op een rijtje gezet, dus kijk snel met ons mee voor de nodige inspiratie.