Hoe kies je de juiste kussens in je huis?

Een andere optie die voor de hand ligt en absoluut ook geen misser is, is om kussens te kiezen in dezelfde kleurtoon als de rest van het interieur. Heb je een van deze kleuren gebruikt in je kleine slaapkamer? Haal dan kussens in huis in diezelfde kleur. Het creëert een rustige kamer. In deze kamer zijn bijvoorbeeld veel nude-tinten te zien zoals beige, lichtgrijs en zachtroze. In dit geval ontstaat het mooiste effect als de kleuren expres net een tintje van elkaar verwijderd zijn voor het ton-sur-ton effect. Het is een kwestie van smaak, maar deze romantische sferen zijn in ieder geval erg stijlvol. Mocht je toch een warm interieur een fris toontje willen geven, kies dan voor koele kleuren kussens: grijs, blauw, antraciet of groen.