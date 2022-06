Tuinieren in de winter, genieten in het voorjaar!

Wil je in het voorjaar volop genieten van bollen in je tuin, balkon of terras dan moet je nu nog even snel aan de slag. Omdat de grond nog steeds een beetje warm is (het is nog niet echt winter geworden), kun je nog bollen planten. Je kunt de bollen in groepen planten, maar het is ook heel leuk om de bollen kris kras door elkaar te planten. Het resultaat kan heel bijzonder zijn. Het leukst is om bollen te kopen in allerlei contrasterende kleuren. En hoe meer bollen, hoe groter het effect. Gooi de bollen lukraak door elkaar en plant ze waar ze neerkomen. Dit kun je gewoon doen tussen de vaste planten. Bollen zijn ook heel mooi in een pot. De bollen mogen alleen niet te lang in het water staan. Leg daarom een laagje potscherven onderin. Vul de pot met potgrond. Leg de bollen in de pot, en vul de pot aan met aarde.

Nog een laatste tip! Sta je te popelen om alle planten bij de grond af te knippen zodat alles weer netjes en kaal is? Doe het niet. Want het betekent dat je de hele winter niets te zien hebt in de tuin. En de beestjes zullen je tuin waar niets te halen valt mijden. Ook ontneem je planten en beestjes bescherming tegen sneeuw, ijs en vorst.

Tot zover dit Ideabook over de voorbereiding van je tuin op de winter. Hoe je je eigen winter-tuin-wonderland creëert lees je in dit Ideabook.