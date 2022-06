DIY: stoere woonaccessoires van gerecyclede materialen

Vroeger had iedereen een echte kerstboom. Tegenwoordig verschijnt de kerstboom in alle mogelijke gedaantes in de woonkamers. Als kunstboom, gemaakt van pallets, of takken gevouwen in de vorm van een kerstboom. Ze geven de illusie van een echte kerstboom. Waarom doen we dat eigenlijk niet met kamerplanten? Makkelijk want je hoeft ze geen water te geven en zoals je op de foto ziet kan een DIY-plant heel mooi zijn. Hier heeft de kunstenaar knopen op een tak geplakt. Het ziet er prachtig uit en het kunstwerk lijkt op een vers geplukte bloesemtak in het voorjaar. Heel bijzonder en origineel en zo'n object geeft je toch het gevoel iets van natuur in de je huis te hebben. Geïnspireerd? Ga het bos is en zoek een mooie tak. Je versiert ze met knopen zoals op de foto, maar ook dopjes van flessen zijn een goed alternatief.