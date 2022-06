Uitbreiding en verbouwing herenhuis in Leiden

Hier zien we hoe de werkzaamheden aan de achtergevel zijn aangevangen. Het verschil tussen de nieuwe voorgevel en de oorspronkelijke achtergevel is enorm. Let bijvoorbeeld op de staat van het metselwerk. Los van het onderhoudsniveau ziet de aanblik van de achtergevel er niet heel fraai uit. De aanbouw rechts lijkt in een later stadium toegevoegd te zijn en vormt geen eenheid met de rest van het gebouw.