Maak je kind slimmer: 7 creatieve ideeën voor een educatieve kinderkamer!

Last but not least: in een educatieve kinderomgeving hoort ook educatief speelgoed thuis. Speelgoed dat je kind uitdaagt tot het ontdekken en leren van nieuwe dingen. Er zijn talloze spelletjes met deze eigenschappen te koop voor verschillende leeftijden. Ook boeken mogen in deze omgeving niet ontbreken! Bevestig een mooie boekenplank aan de wand of plaats een goedgevulde kinderboekenkast in de kamer. Pas de aanschaf van boeken en speelgoed altijd aan op de interesses en leefwereld van jouw kind. Doe dit ook met decoratieve items in de kinderkamer. Toont jouw zoon of dochter bijvoorbeeld belangstelling voor astronomie? Versier de kamer dan met posters van de verschillende planeten, glow-in-the-dark sterren aan het plafond en een kindertelescoop. Zo stimuleer je de al bestaande interesses van je kind en in combinatie met een educatieve kinderkamer wordt jouw spruit dan misschien wel de volgende Einstein!