Van vervallen pand naar charmante woning

Het is niet altijd onder woorden te brengen maar vaak beklijft ons het gevoel dat oude, gerenoveerde huizen meer karakter met zich meedragen dan nieuwbouwwoningen. Eeuwenoude huizen dragen de geschiedenis en vertellen ons een verhaal, zijn getuigen van de tijd waarin zij gebouwd werden. Tegelijkertijd zijn ze niet altijd meer geschikt voor het hedendaagse leven, beschikken ze niet over de moderne gemakken die we wel in nieuwbouwwoningen vinden. Het motto van de Spaanse architect Fernando García Molinos is een nieuw leven voor oude huizen . In overleg en met samenwerking van de bewoners van de villa die we hieronder zien, voegde hij daad bij woord.