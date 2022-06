Vebouwing maisonnette Apollobuurt Amsterdam

Het allround architectenbureau Hoope Plevier Architekten BNA stond voor de taak om deze maisonnettewoning uit 1930 te moderniseren en herindelen. Het bureau werd in 1981 door Kees Hoope opgericht. In achtereenvolgens 2009 en 2012 sloten Jos Hoope en Roy Plevier zich bij het bureau aan. Gezamenlijk staan zij voor ruim dertig jaar aan ervaring, uiteenlopend van renovatie en restauratie tot nieuwbouw en interieurarchitectuur. In de fotoserie hieronder gaan we jullie het resultaat van hun werk in de Amsterdamse Apollobuurt laten zien.