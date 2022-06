14 dingen die zoveel stijl toevoegen aan je huis!

Een kleine touch of een fraai kunstobject zijn net de dingen die het verschil kunnen maken in een ruimte. Ineens is je huis zoveel mooier en sprankelender. Interieur-ontwerpers weten dit. Zij voegen altijd die kleine details toe die een ruimte bijzonder maken en af. Maar soms raken we verward door de veelheid aan dingen waar we uit kunnen kiezen of plaatsen we teveel aan accessoires die niet bij elkaar passen. Daarom geven we je vandaag 14 tips van onze interieur designers met wat vooral wel en wat vooral niet te doen. Mis ze niet!