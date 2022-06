Douchecabines met stijl staan garant voor een heerlijke ontspanning

Het basic groen is een belangrijk deel van dit badkamerontwerp, evenals het geheel eigen tegelontwerp in de douchecabine, dit heeft wat je noemt een rustieke stijl waarbij de tegels niet kaarsrecht zijn, maar stuk voor stuk speelse vormen hebben, dit resulteert in een levendige look. We zien ook een opvallend contrast tussen deze tegels en de egale wand in de rest van de badkamer. En wat dacht je van het authentieke sanitair? Het is net alsof we decennia terug in de tijd gaan, met behoud van een hoogwaardige stijl natuurlijk!