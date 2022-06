Patiotuin in Gouda met een efficiënte, ruimtelijke compositie

Een eigen tuin in de stad is een hemeltje op aarde, ook als het om een relatief kleine tuin gaat is het voor veel mensen een aangename luxe. Zo dachten de bewoners van dit huis in Gouda er ook over. Ze wilden wel graag een nieuwe inrichting, want de oude was aan vervanging toe. Ze namen Ernst Baas Hoveniers in de arm die met een schitterend voorstel kwam. We kijken op deze afbeelding neer op een kleine, maar uiterst moderne patio in de bruisende binnenstad van Gouda. In de tuin zien we verschillende zaken gebeuren, zoals de houten vlonder die een mooie lichte sfeer geeft aan de tuin en daarbij ook zeer luxe oogt, deze laatste wordt gecombineerd met rvs stroken, waarvan de kleur terug komt in de inrichting van de woning. Een andere mooie toevoeging aan de tuin is een speciaal, veelkleurige ledstrip die in de avond zorgt voor een romantische sfeer waarin je met een goed gezelschap kunt genieten van een bijzondere ambiance.