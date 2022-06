Tips voor het inrichten van een moderne tuin

Het gebruik van natuurlijk decoraties is in deze tuin een belangrijk aspect van het ontwerp. Op verschillende plaatsen komen we ze tegen en niet zonder reden, want juist door deze elementen maak je van een tuin een authentieke en persoonlijke tuin. De sfeer die de verschillende planten, plantenbakken en stenen genereren is echt iets dat je zou moeten ervaren. In deze tuin kun je in het lounge gedeelte heerlijk genieten van de zomer, want in dit seizoen is de tuin op zijn hoogtepunt. Ernst Baas Hoveniers denken graag met je mee om je ideale tuin te realiseren en zijn ook experts op het gebied van tuinonderhoudt. Een bedrijf waarbij je kunt aankloppen! O ja, voor we het vergeten, let even op het water van de Rijn, en hoe de prachtige tuin erop aansluit. De stijger maakt het mogelijk om even te zwemmen of heerlijk met een bootje te varen. Dat is een ongekende luxe!

Tot zover het mooie tuinontwerp van Ernst Baas Hoveniers. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

