Handgeschilderd behang zorgt voor een artistiek interieur

We hebben nog een uitstapje voor je, we laten je een voorbeeld uit de interieurcollectie ´Les Fourmis´ van Snijder & CO zie. Deze bijzondere levendige collectie vindt zijn basis in de literatuur, namelijk in de maatschappijkritische trilogie van Bernard Werber, waarin mensen en mieren centraal staan. Dit thema is weergeven in allerlei soorten design, zoals behang, textiel en keramiek. Mens en mier zijn ook hierin een belangrijk thema. Het boek belicht een boeiende analogie die zeker op het sociale vlak een boel frisse inzichten opleverdt. We zien hier theedoeken, deze zijn gemaakt van recyclede rietsuikerzakken uit Brazilië waar mieren op geborduurd zijn, zo maken ze een connectie met de thematiek van het boek. Het design dat je ziet is geheel in stijl met de esthetiek van Snijder & CO met de hand vervaardigd. Dit is pas design met een verhaal! Het boek is trouwens echt de moeite waard!

Tot zover de prachtige ontwerpen van Snijder & CO. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

Zoek je prachtige ideeën voor je eetkamer? Kijk dan hier voor inspiratie!

Deze professionals helpen je om je huis perfect te realiseren!

Een bamboevloer is duurzaam en sterk. Klik hier voor voorbeelden!