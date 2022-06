Tijdloos chique sanitair voor een hedendaags interieur

Vandaag laten we je zien wat luxe anno 2015 is. Vaak denken we dat luxe iets is wat niet te bereiken is, maar een inrichting door Kenny & Mason en Taps&Baths laat zien dat realistisch geprijsd chique sanitair bereikbaar is voor iedereen die houdt van een tijdloos hedendaags interieur. Bij deze expert vinden we uiteenlopend design, zoals traditionele, klassieke en tijdloze producten, zowel voor de keuken als voor de badkamer. Je kunt dan denken aan rails voor de handdoeken, allerhande accessoires en verlichtingsideeën. Het assortiment is handgemaakt gemaakt in Engeland, waardoor het van de hoogste kwaliteit is en hoogst authentiek. Niet voor niets vinden we het design van Kenny & Mason en Taps&Baths in de meeste luxe resorts en hotel over de hele wereld. Op zoek naar een unieke kraan of een stijlvolle lichtontwerp? Vandaag gaan we je laten zien waar het design van deze experts voor staat. Kijk met ons mee naar deze bijzondere ontwerpen!