Woonhuis Kadoelen Amsterdam-Noord

In de fotoserie hieronder laten we jullie een bijzonder project van het architectenbureau Équipe zien. Zij waren verantwoordelijk voor het ontwerp van deze woning aan de Kadoelenweg in Amsterdam-Noord. Een omgeving die zich laat omschrijven als buiten wonen in de stad. In de nabijheid van natuur en polders, maar ook van de stad en zijn ritme. De foto's zijn genomen door Tim Van de Velde, met uitzondering van het laatste beeld, dat door Sónia Arrepia werd vastgelegd.