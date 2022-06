Inspirerende woning met een grootse leefruimte

Om je een goed beeld te geven van de klasse van deze uitbouw laten we je even een close-up van de gevel zien. Op deze afbeelding is het duidelijk te zien dat binnen en buiten elkaar overlopen, niet gehinderd door de antraciet deur posten die als grens gebied fungeren. We werpen hier een blik in het interieur en zijn direct onder de indruk. Deze woonkamer heeft stijl en is smaakvol ingericht. Let vooral op de sprookjesachtige verlichting, een sfeervolle lichtsfeer is daar het resultaat van. En die sofa´s zien er ook zalig uit, echt een plek waar je even kunt relaxen.