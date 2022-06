Verwacht je gasten deze feestdagen? Zó maak je het huis in orde!

Wanneer je een grote leefkeuken hebt, is het gezellig om daar met de hele familie te genieten van bijvoorbeeld het kerstdiner. Zorg in dat geval voor een grote eettafel waar ook echt voor iedereen ruimte is. Heb je niet voldoende stoelen? Betrek er dan zitplaatsen uit andere ruimten bij, zoals fauteuils of bureaustoelen uit de woon- of studeerkamer. Als je keuken niet ruim genoeg is, plaats de eettafel dan bijvoorbeeld tijdelijk in de woonkamer. Koop een groot tafelkleed om je tafel vrij van kringen van glazen en andere vlekken te houden, vooral wanneer er (kleine) kinderen meekomen.

Voor een grote groep mensen heb je natuurlijk ook meer boodschappenvoorraad nodig. Heb je al gedacht aan voldoende opbergruimte? Je zou bijvoorbeeld tijdelijk een stellingkast tegen een van de wanden in de keuken kunnen neerzetten waarin je de voorraad royaal kwijt kunt. Wanneer je keuken ook hier te klein voor is, kun je een soortgelijke kast ook op je balkon, in de garage of in de schuur kwijt. Vooral nu het weer buiten kouder is, is deze plek ideaal om bijvoorbeeld frisdranken, aardappelen en uien op te slaan.