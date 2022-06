Voor & Na: klein terras wordt gezellige oase

Voor mensen in de grote stad is het balkon of het kleine terras echt een oase van rust, ten minste dat kan het zijn. Het hangt er wel vanaf of je deze kleine buitenruimte zo inricht dat je dit gevoel van rust er ook van krijgt. We komen wel eens balkons en terrasjes tegen die nu net geen mooie inrichting hebben, die er om eerlijk te zijn, behoorlijk verwaarloost aan toe zijn. Vandaag laten we je precies zo´n terras zien, waar de nieuwe bewoners direct iets wilden laten doen. Ze vlogen een expert in en het resultaat is daar dan ook naar! Kijk samen met ons mee naar deze inspirerende transformatie van een klein terras in de grote stad!