Voor & Na: eeuwenoude woning krijgt nieuwe look!

Ja, als je hier toch zou kunnen relaxen! Dan voel je je echt de koning te rijk. Je hebt sowieso al het geval in een kasteel rond te lopen hier, maar dit is toch wel heel bijzonder. In het midden van de zolder staat dat bad. Zie eens hoe mooi de houtvloer overgaat naar de voor badkamer geschikte gietvloer van kunststof. Een weergaloos mooie manier. We hebben nog nooit zo´n badkamer gezien. Links en rechts van het bad zien we de raampartijen die hier voor het fijne daglicht zorgen. Dit is wooncomfort in de hoogste graad!