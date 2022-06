19 gezellige zitplekken voor in de tuin

Het is niet altijd gemakkelijk om een aantrekkelijke inrichting voor je terras te verzinnen. Dit voorbeeld kan je daar bij helpen, want alles wat modern is, is in dit terras verwerkt. Opvallend zijn de strakke tegels, de houten meubels en de stalen pilaar. Links zien we ook een kastje dat we eerder in de huiskamer zouden verwachten, daarom is deze zitplek eerder een woonkamer voor buiten, dan een terras dat op een huiskamer lijkt.