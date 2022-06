Voor en Na: leuke intieme tuin in Haarlem

Bij homify nemen we je graag mee naar verre en exotische oorden om je de meest mooie huizen, tuinen en interieurs te laten zien. Want wie zwijmelt er nou niet weg bij dat ene mooie terras in de bergen of die slaapkamer met dan fantastische uitzicht? Je hebt vast al vaker het gevoel gehad dat je alleen al daarvoor naar het buitenland zou willen verhuizen. Maar soms is het ook helemaal niet verkeerd om even weer lekker nuchter met beide benen op de grond te gaan staan. En een kijkje nemen in eigen land kan dan voor hele grote verrassingen zorgen. Neem nou de leuke en intieme tuin in Haarlem waar we een kijkje gaan nemen. In de oude situatie ontbrak er veel, maar na de inspanningen van de hoveniers van Biesot is er een fantastische plek ontstaan. Wij nemen je graag mee naar dit mooie plekje en hopen dat je er ook inspiratie voor jezelf uit kunt halen.