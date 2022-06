Een explosie van bouwstijlen in één woning

We nemen je mee naar een woning die werkelijk een explosie is van bouwstijlen. Deze rijkheid biedt ons van homify de kans om je eens even flink te inspireren bij het ontwerpen van je eigen woning of interieur. Veel mensen besteden een grote hoeveelheid tijd aan hun woning. Dat is niet zonder reden, want tegenwoordig is ons huis zo´n beetje het toevluchtsoord van rust, waarin we bijkomen van de hectiek van het dagelijks leven. Om dan een woning in te kunnen richten die helemaal naar jouw smaak is, die dus helemaal aansluit bij je ideale woongevoel, is gewoon superleuk! Vandaag nemen we je mee naar een woning waar de meeste mensen met verbazing naar zullen kijken. Deze heeft een atypisch uiterlijk en ademt een excellente sfeer. Het is een typisch designhuis, dat van a tot z geheel toegesneden is op de wensen van de bewoners. Laten we samen gaan kijken naar het bijzondere ontwerp!