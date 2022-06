Stijlvolle uitbreiding voor een betere woonbeleving

Deel van de keuken maar nog niet echt in het zonnetje gezet, waardoor we er nu even stil bij staan. We hebben het natuurlijk over de gezellig bar. Dit is de perfecte plek om voor het stappen eerst met je vrienden een drankje te nuttigen. Engeland is een echt publand, maar de thuisbar wordt ook steeds populairder. Deze variant is door zijn aansluiting op de keuken ook erg geschikt om tapas aan te nuttigen, dit gerecht is ook in Engeland bijzonder populair. Natuurlijk is deze bar ook ideaal als je een keer alleen eet, en geen zin hebt om de tafel te dekken. De krukken zitten comfortabel en roepen precies de juiste sfeer op.

Deze woning is bijzonder, eigenwijs en erg knap. Het is gewoon een beeldige woning!