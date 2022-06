Kelder met een prachtige lichtval

Vaak denken we bij het horen van de term ´kelderwoning´ aan miserabele toestanden, zoals die in de geschiedenisboeken opgetekend zijn; verhalen uit de negentiende eeuw over misstanden op het gebied van de huisvesting van de arbeiders in de grote stad. Het was niet al te best wonen in zo´n ouderwets kelderwoning. Maar bij het zien van deze prachtige woning gaat er een volkomen nieuwe wereld voor ons open. We laten je deze schitterende woning zien om je een beetje beter bekend te maken met de mogelijkheden die dit type woning aan je biedt. Je kunt zelfs de kelder verhuren of er een onderkomen van logees van maken. Het kan allemaal, be creative! Wandel even met met ons mee door de woning en geef je ogen de kost!