Behangen: hoe pak je dat aan? Het antwoord lees je hier!

Eens is de zoveel tijd ben je toe aan iets nieuws. Je kijkt al jarenlang tegen dezelfde muur aan en je vindt dat het tijd wordt voor iets anders. Dat kan een ander likje verf zijn, maar ook een nieuw behangetje. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je gaat verhuizen en alle muren in huis gaat aanpakken. Nu lijkt het de laatste jaren zo te zijn dat steeds meer mensen kiezen voor een likje verf op de muren. Wellicht leeft onder mensen het idee dat behangen een onmogelijke klus is. En dat is jammer, aangezien behang volgens ons net dat beetje extra sfeer in je huis kan aanbrengen. We zeggen echt niet dat je jouw hele huis moet behangen, maar een muurtje hier en daar kan zo mooi zijn.

In de hoop de populariteit van behang een duwtje in de rug te geven hebben we dit Ideabook voor je samengesteld. We bespreken onder meer welke spullen je voor het behangen in huis moet halen. Hoe je het oude behang van je muur verwijderd en hoe je het nieuwe behang het beste kunt opplakken. Na het lezen van dit Ideabook wordt behangen een koud kunstje. Voor je het weet heb je de smaak te pakken en wil je alle muren in huis van een behangetje voorzien. Lees snel verder, dan kun je heel snel aan de slag!