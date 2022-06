Richt je slaapkamer is als een ware feng-shuist!

Het is heus niet per se nodig om het hoofdeinde van het bed naar het Oosten te plaatsen, of een dromenvanger op te hangen. We zullen niet volop gaan induiken op de achterliggende Chinese leer en gedachtegang. De basis van de Feng Shui-regels is namelijk heel logisch verklaarbaar. Want: natuurlijk is een opgeruimde slaapkamer prettiger om in te slapen dan een bomvolle. Zo zijn er nog talloze andere kleine ‘foutjes’ die logischerwijs het beeld en de rust verstoren. Hoe meer van die ‘foutjes’ er worden vermeden, hoe fijner het zal aanvoelen om een derde van je leven in deze kamer door te brengen. Jawel, ook dat kleine slaapkamertje kan een zaligmakende ruimte worden met Feng-Shui neigingen. Het is de bedoeling om de energie positief te laten rondstromen, en dat is dan ook gelijk het meest zweverige wat er in dit Ideabook gezegd zal worden. In de praktijk komt het erop neer dat de kamer zo rustgevend mogelijk wordt gemaakt.