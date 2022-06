Authentieke, stenen droomhuis met veel authenciteit

In de slaapkamer zie je het aspect van ruimte weer duidelijk terugkomen. De landelijkheid in en om het huis is te voelen als je in bed ligt. Ook hier is gekozen voor een klassiek interieur met een paar kleine moderne details. Moderne kunst maakt van die sfeer ook een onderdeel uit. En wie had gedacht dat grote Perzische tapijten vooral goed staan in een bejaardeninterieur moet nog eens goed nadenken. Want wie wil er nou niet in een ruimte als deze zo’n mooi tapijt onder z’n bed?