Marmer, weer helemaal hip!

Marmer als fundament? Je moet die uitspraak niet te letterlijk opvatten natuurlijk! Wel is het zo dat diverse soorten natuursteen een belangrijke basiswaarde in het interieur dat we nu gaan bekijken vormen. Het marmer is als het ware het fundament van de inrichting van dit appartement. Het appartement is gelegen op het Spaanse eiland Mallorca en is onder handen genomen door de interieurontwerpers van Miquel Munar SL. De opdracht die de professionals meekregen was om er voor te zorgen dat de ruimte optimaal benut zou worden. De hoogste tijd om te gaan kijken of dat ook gelukt is!