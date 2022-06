Een futuristisch meesterwerk op het water – je zal je ogen niet geloven

En we bekijken deze minimalistische badkamer nog even wat uitgebreider. Er is een intensief gebruik van geomterische vormen die spelen met zwart en wit. Een grote badkuip is verzonken in de vloer die hele ruimte een uniek karakter geeft. De wastafel is geplaatst in een zwarte vorm die eruit springt tegen de witte achtergrond. Deze woning heeft een prachtig en uniek eigentijds design zowel aan de buitenzijde als aan de binnenkant. En let ook op de speelse ronde openingen die we op meer plekken terugzien en die een leuke verwijzing vormen naar scheepsramen. Ze voegen wat fraaie ronde zachtere vormen toe aan de strakke belijning.