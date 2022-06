Geweldige moderne aanbouw uit hout en glas

De meeste woonfuncties vinden we terug in de moderne aanbouw. Zo ook de keuken. Luxe en voorzien van alle moderne gemakken. Een kookeiland met ontbijtbar en verder alle benodigde inbouwapparatuur. Om het strakke wit ietwat te neutraliseren, is gekozen voor wat houten elementen en natuurlijk de warme houten vloer.