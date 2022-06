Voor en Na: van paupertuin naar sprookje!

Ja we weten het, dit is niet per se de meest mooie foto. Zou deze genomen zijn in een of andere verlaten wijk, is dit een tuin die hoort bij een vervallen huis? Nee dat is helaas niet zo, want er wonen hier echt mensen. Ze zijn overigens net in het huis komen wonen en wilden natuurlijk direct deze stortplaats aanpakken. Gelukkig hadden ze de middelen om de juiste experts in te schakelen om de klus voor hun te klaren. We gaan je ogen niet langer vermoeien met dit rommeltje, want hieronder zie je de resultaten. Een architect helpt je graag de tuin opnieuw in te richten!