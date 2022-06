Conceptuele lampen met een verhaal

We zagen het net al maar we belichten hem nu even, deze kaarsenhouder draagt de naam Kaarsrecht Stool. Het werk heeft de vorm van een kruk, maar is bedoeld als kaarsenhouder. Deze komt door een ingenieus creatief proces tot stand: gesmolten was wordt in een aquarium gespoten, waardoor het snel stolt. Smelik kan een beetje sturen hoe de vormen ontstaan, maar op het uiteindelijke ontwerp heeft hij geen invloed. Onder ander de snelheid waarmee de wax het water raakt en de beweging van het water zijn factoren die bepalen welke vormen er ontstaan. Als het ontwerp in wax gerealiseerd is, wordt er van dit ontwerp een mal gemaakt, waarin brons wordt gegoten. Het resultaat is een sculpturale kruk/kaarsenhouder als deze. Dit is een bijzondere techniek waarbij toeval en de vrije vorm een belangrijke rol spelen.

Tot zover de prachtige ontwerpen van Studio Pascal Smelik. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

