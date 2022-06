Voor en Na: een nieuwe tuin om het leven in te vieren!

Wie houdt er nu niet van om het leven te vieren? In deze nieuwe Franse tuin gebeurd dat zeker! Natuurlijk is deze tuin niet uit de lucht komen vallen, want verschillende experts hebben er met al hun passie aan gewerkt. Dat laatste zie je er ook echt aan af. Het was best wel een omvangrijk project, maar met de vakkennis die de eigenaren van het huis ingevlogen hebben, is het resultaat verbluffend. Zin in een stukje onvervalste Franse tuinkunst? Kijk dan met ons mee, hoe ze van een verwaarloosde tuin een plek gemaakt hebben waarin je het leven kunt vieren!