Een schilderachtige poldertuin met een poëtische sfeer

Zwemmen in een poldertuin is wel bijzonder, want waar ooit water was kwam land, maar in dit bad is het water deels teruggekeerd. Een plek om met volle teugen van je tuin te genieten. De strakke vlonder loopt naadloos over in het stijlvolle gazon dat op zijn beurt overgaat in het zwembad. Dat gazon is natuurlijk een heerlijke plek om na het zwemmen even te zonnen. Let op het contrast tussen het strakke zwembad, met zijn minimalistische vormgeving en het weelderige polderlandschap net voorbij de watergang. We denken bij het zien van dit landschap aan de schilderijen van de Haagse School, maar dan wel in de vorm van een 21ste-eeuwste zomertafereel.