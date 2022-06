Voor en Na: de tuin is onherkenbaar geworden!

Iedereen heeft van die momenten, dat je naar buiten kijkt en een tuin ziet waar je toch niet helemaal tevreden over bent. Het is niet de lelijkste tuin, maar erg flitsend is ie ook niet. Een beetje duf en alledaags. Dat moet toch anders kunnen, niet waar? Vandaag laten we je zien hoe je van je duffe tuintje een geweldige lounge pool area kunt maken. Een wat? Een gave tuin met veel groen, een terras om op te zonnen en een prachtig zwembad om in de zomer verkoeling te vinden! Kijk gewoon even met ons mee naar deze schitterende lounge pool area. Dat is pas echt een kickstart van de zomer. Be inspired!