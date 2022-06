In 8 stappen naar de tuin van je dromen!

Ga eerst eens goed kijken naar de ligging van de tuin. Ligt je tuin op het zuiden of juist op het noorden. Dit is belangrijk om te weten., want een terras op je terras zit je waarschijnlijk het liefst in de zon en ook de meeste planten houden van een zonnige plek. Heb je veel inkijk van de buren of is je uitzicht niet al te mooi. Allemaal dingen om rekening mee te houden.