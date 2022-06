Kaptafels in diverse stijlen

In dit artikel maak je kennis met het leuke design van Happykidsart. Deze studio staat garant voor unieke meubels met een bijzonder verhaal. Pascalle Ris is de drijvende kracht achter de studio en werkt met veel passie aan haar verschillende ontwerpen. Het doel van de kunstenares is om het meubelstuk en de behoefte van de opdrachtgever op één lijn te krijgen. Alleen met zo´n meubel kun je het interieur van je kinderkamer echt sfeervol inrichten. Er zijn vele ontwerpmogelijkheden die oude en antieke meubelstukken weer helemaal up-to-date maken, zowel voor de kinderkamer, als voor gebruik in andere ruimtes van het huis. Ook voor interieuradvies kun je bij Ris terecht. Vandaag laten we je een aantal mooie kaptafels zien die ze beschilderd heeft, zo krijg je een mooie indruk van haar werk. Heb je een oud en stoffig meubelstuk dat je graag weer in zijn oude glorie wilt herstellen, dus door dit weer een nieuwe leven te geven, dan is de studio van Happykidsart the place to be! Kijk met ons mee naar dit stijlvolle design!