Maak je huis gezellig met deze woonideeën voor hout!

Een houten vloer is een uitstekende manier om warmte aan een ruimte toe te voegen. Meestal zien we houten vloeren in ‘gezellige’ kamers als de woon- en eetkamer of de slaapkamer. Maar een houten vloer in een kamer waar je dat misschien niet meteen zou verwachten, kan juist een heel verrassend effect hebben. Een houten vloer in een minder voor de hand liggende ruimte als de keuken of zelfs de badkamer kan je huis net dat beetje extra geven. Naast het variëren van ruimte kan je ook variëren in het soort hout, de dikte van de planken of de manier waarop het gelegd is. De planken gewoon naast elkaar, een visgraat of een bijzondere variant zoals we hier op de foto zien. Ook kun je een houten vloer in verschillende kleuren lakken zodat deze er ook weer net even anders uitziet. In dit Ideabook zie je hoe een houten vloer in de badkamer eruit ziet.